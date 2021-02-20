انقذوا ابني من الموت..مواطن يستغيث للتبرع بالدم فصيلة A

استغاث المواطن مصطفى صادق، المقيم في محافظة بورسعيد، في رسالة إلى خدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"من حاجة ابنة لنقل دم في أسرع وقت.

وقال "مصطفي " في رسالته: " أرجوكم ساعدونا الحالة حرجة جدا باسم ياسر عاطف طه محتاج نقل دم فصيلة A فمستشفي السلام في بورسعيد





وتابع: استحلفكم بالله اللي يقدر يتبرع ميتأخرش عنه الصوره خير دليل عن حالته ودي زكاه عن صحتكم ، وادعوله بالشفاء العاج

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.