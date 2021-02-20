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أخبار البلد

أبو العينين ينعي نبيل لوقا بباوي: ترك إرثا من السماحة العلمية والدينية ومؤلفات خالدة في الوحدة الوطنية

السبت 20/فبراير/2021 - 05:29 ص
اللواء دكتور نبيل
اللواء دكتور نبيل لوقا بباوي
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احمد سالم
نعى النائب، محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بمزيد من الأسى، المفكر الجليل والسياسي الحكيم، اللواء دكتور نبيل لوقا بباوي، الذي رحل عن دنيانا بالأمس.

وقال أبو العينين إن الدكتور نبيل لوقا بباوي رحل تاركا خلفه إرثا من السماحة العلمية والدينية والمنهاج الوطني القويم، والمؤلفات الخالدة في الوحدة الوطنية، وتآلف الثقافات والعقائد.

وقال إن شخصية اللواء نبيل لوقا بباوي اتحدت من خلالها شرف العسكرية، مع نبوغ العالم والمفكر، وسماحة النفس وحب الآخر، حتى صار القبطي الأول الذي يحصل على الدكتوراة في الشريعة الإسلامية بمصر.

واضاف: دامت ذكراه خالدة وأعماله باقية وأخلاقه منهجا وعلمه زُخرا وهداية.
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