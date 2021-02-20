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مرأة

عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: المصابون بأمراض اللثة المزمنة أكثر تأثرا بمضاعفات كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 10:28 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أمراض الفم تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض الرئة المزمن والتعرض لمضاعفات شديدة أو الوفاة بـ فيروس كورونا .

وقال مجدي بدران، في تصريحات لـ صدى البلد، إن مضاعفات كورونا تزداد فى الأشخاص الذين يعانون من أمراض اللثة لأن لديهم مستويات أعلى من كيمياء الالتهابات وبالتالي لديهم فرص أعلى للإصابة بمشاكل فى القلب والرئتين وعاصفة السيتوكينات خاصة عند الإصابة بفيروس كورونا وكلما زادت التهابات اللثة زادت احتمالات الحاجة لدخول المستشفى عند الإصابة بالفيروس والحاجة لاستخدام أجهزة التنفس الصناعى .

وأشار خبير المناعة إلى أن الربط بين كورونا ومشكلات الفم، قد يساعد في تفسير فقدان المصابين بـ كورونا لحاسة التذوق، كما أن الفيروس يستطيع أن يداهم خلايا الفم من خلال مستقبلات خاصة تتواجد بوفرة في الغدد اللعابية واللسان واللوزتين.

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وفيروس كورونا "كوفيد-19" يمكنه أن يهاجم الأسنان أيضًا، والخطر يزداد فى الذين يعانون من مشاكل صحية فى أسنانهم ،  ويفسر ذلك تساقطها عند الإصابة وربما أحيانا بعد التعافى، والأسباب المحتملة هي: 
-ربما بسبب عاصفة السيتوكينات 
-أو التهاب فى اللثة بسبب الفيروس 
-إهمال صحة الفم فى الفئات المستهدفة بالفيروس خاصة المسنين وذوي الأمراض المزمنة 
-غياب المتابعة الطبية بسبب الخوف من كورونا

لذا ينصح بالاهتمام بصحة الفم من أجل الصحة العامة والحفاظ على قدرة الفرد على المضغ، والتحدث، والتفاعل الاجتماعى، فيعتبر اللعاب سائل مناعى يحد من  تكاثر الميكروبات  لكن مع  نقص المناعة تنمو الفطريات في الفم،  يسهل  اللعاب عملية الكلام ويعادل حموضة الطعام  ويكيف درجة حرارة الفم  باستمرار سواء  كان الطعام باردًا أو ساخنًا ، ويعمل على تنظيف الفم  وترطيبه  ومنع التسوس ،وتليين الطعام،  وتسهيل عمل الشفتين والخدين واللسان والمضغ والبلع .

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