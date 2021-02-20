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أخبار العالم

بعد رحيل صوان.. من القاضي الجديد الخاص بتفجير مرفأ بيروت؟

السبت 20/فبراير/2021 - 09:56 ص
القضاء اللبناني
القضاء اللبناني
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محمود نوفل
جاء الإعلان عن رحيل قاضي التحقيقات السابق، الخاص بتفجير  مرفأ بيروت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير ، حيث تسبب في إشعال فتيل مظاهرات عنيفة قادها أهالي ضحايا تفجيرات مرفا بيروت. 

ولكن بعد عن اختيار قاضي جديد، للقيام بمهام متابعة سير التحقيقات في القضية الأبرز والأهم التي تشغل الراي العام اللبناني منذ أغسطس الماضي، يطرح سؤالا مهما وهو من هو القاضي طارق البيطار؟ 

ونحاول خلال السطور القليلة القادمة التعرف علي القاضي الجديد، الذي وقع اختيار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ، عليه وصدق علي الاختيار مجلس القضاء الأعلي. 

القاضي طارق البيطار هو من مواليد بلدة عيدمون في محافظة عكار في العام 1974، حيث التحق بمعهد الدروس القضائية في العام 1999. 

كما عُيّن رئيسًا لمحكمة الجنايات في بيروت عام 2017، وكان قبلها يشغل منصب المحامي العام الاستئنافي في الشمال وقاضٍ منفرد. 
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