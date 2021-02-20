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تعليم

رئيس جامعة حلوان: الجامعات الأهلية غير هادفة للربح.. ونسعى لتطوير المنظومة التعليمية

السبت 20/فبراير/2021 - 10:23 ص
صدى البلد
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كريم ناصر - إسلام خالد
وضعت جامعة حلوان اليوم حجر اساس الجامعة الاهلية الجديدة التى يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ونخبة من عمداء كليات جامعة حلوان و اعضاء مجلس النواب.

وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بان الجامعات الاهلية تسعى لضم تخصصات فريدة و لتطوير المنظومة التعليمية و النهوض بالبلاد و تلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدًا على امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.

وأشار نجم إلى ان الجامعات الاهلية جامعات غير هادفة للربح و هدفها الاول و الاخير تطوير المنظومة التعليمية.


ونوه نجم إلى أن الجامعة الاهلية الجديدة بجامعة حلوان ستكون جامعة من جامعات الجيل الرابع وستضم كليات فريدة و تخصصات نادرة مثل كليات العلاج الطبيعى وطب الأسنان، والإدارة الرقمية والفنون ، وبرامج إدارة المتاحف.

وأوضح نجم أن الجامعات الاهلية رافد من روافد التعلبم المصرى، والعمل بجامعة حلوان الاهلية يجرى على قدم و ساق استعدادا لاستقبال الطلاب بالعام القادم في ٱذن الله بكلية او اثنين على الأقل . 

وأشار "نجم"، إلى أن مخطط الجامعة الأهلية يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.
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