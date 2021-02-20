وزير التعليم العالى: الغرض من الجامعات الأهلية وضع برامج متميزة تواكب متطلبات العصر

وضعت جامعة حلوان، اليوم السبت، حجر أساس الجامعة الأهلية الجديدة، التى يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، حيث ستمتلك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة، وذلك وفقا لتصريحات الدكتور ماجد نجم رئيس الجامع.









حضر حفل وضع حجر الأساس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعدد من قيادات الوزارة، ونخبة من عمداء كليات جامعة حلوان وأعضاء مجلس النواب.











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وصرح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بأن الدولة تولى اهتمام واسعا بالتعليم وضرورة النهوض به.









وأضاف عبد الغفار، أن الغرض من إنشاء الجامعات الأهلية، ليس إنشاء جامعات جديدة فقط، بل إنشاء جامعات وبرامج متميزة وإضافة برامج تعليمية جديدة تواكب سوق العمل ومتطلبات العصر، كما أنها تعمل على تخفيف العبئ على الجامعات الحكومة، حيث ستستوعب العديد من الطلاب.









