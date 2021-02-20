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حوادث

انتحر فألقاه مديره أسفل الدائري.. أمن الجيزة يكشف ملابسات جثة الطالبية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:25 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات العثور على جثة شاب عشريني أسفل الطريق الدائري بدائرة قسم الطالبية.

البداية من بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية ، والتي أفاد بالعثور على جثة شاب ملقى داخل جوال أسفل الطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت فرق المباحث لموقع البلاغ لكشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب عشريني وبها سحجات بالرقبة، ووجه اللواء محمد عبدالتواب بتشكيل فريق بحث لكشف تفاصيل الحادث.

وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها فرق المباحث، أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، ويعمل في أحد مخازن الخردة بالجيزة، وأنه اعتاد تناول الأقراص المخدرة.

كما تبين من التحريات أن الشاب المتوفى وبخه صاحب العمل وقرر إنهاء حياته شنقا، حيث قام بشنق نفسه داخل المخزن.

وشرحت التحريات، أن رئيس الشاب المنتحر في العمل بعد عثوره على جثته قام بوضعها داخل جوال وإلقائها أسفل الطريق الدائري خوفا من المسائلة القانونية.

وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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