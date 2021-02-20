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رياضة

خلال تكريمه بالإمارات.. شاهد عصام الحضري في أحدث ظهور له

السبت 20/فبراير/2021 - 11:20 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام

غرد عصام الحضري، حارس مرمي منتخب مصر المعتزل، عدة صور له ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".


وظهر عصام الحضرى فى الصور من خلال تكريمه بدولة الإمارات.


وفي وقت سابق أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، اعتذاره عن الانضمام للجهاز الفني لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي.

 

وكتب الحضري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "شكر واجب وتقدير من القلب لإدارة نادي النجم الساحلي التونسي لثقتكم الغالية في اختياري ضمن الجهاز الفني الجديد للفريق لكن لظروف طارئة وخارجة عن إرادتي أعتذر لكم عن قبول المهمة بسبب الحالة الصحية لوالدتي.. أتمنى لكم التوفيق جمهورا وإدارة وجهازا فنيا جديدا.

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