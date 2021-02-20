التعليم تقدم مراجعات نهائية "أونلاين" لطلاب المدارس.. وصدى البلد ينشر مواعيدها

أعلنت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع قطاع التعليم العام والمديريات التعليمية عن إتاحة مراجعات نهائية للطلاب أونلاين عبر منصة البث المباشر.





يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم بتجهيز الطلاب استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.





وقالت الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بوزارة التربية والتعليم: يستطيع الطالب التواصل المباشر مع المعلم في هذه المراجعات من خلال منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/





وأوضحت الإدارة أنه سيتم البدء في بث هذه المراجعات بدءًا من غدٍ الأحد ٢١ /٢/ ٢٠٢١.





وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا رسميا عاجلا للمديريات، أكدت خلاله أن المدرسة ستتولى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، مشيرةً إلى أنه عند ظهور أعراض مرضية على أحد الطلاب سيعرض على الزائرة الصحية التي تقوم بتحرير تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني ولا يسمح له بتأدية الامتحانات حفاظا على الصحة العامة لجميع الطلاب.





وقالت الوزارة إن تلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، لن تعقد لهم أي امتحانات.





كما أضافت وزارة التربية والتعليم -في خطابها للمديريات- أنه بالنسبة لصفوف النقل من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي: يؤدي الطلاب في الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس 2021 امتحان واحد فقط متعدد التخصصات تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد (4 بدائل لكل سؤال) طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، ويكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف.





وتحدد عدد أسئلة كل مادة طبقا للوزن النسبي للصفوف من الرابع حتى السادس الابتدائي كما يلي:





اللغة العربية: 10 أسئلة بـ 100 درجة الرياضيات: 7 أسئلة بـ 80 درجة العلوم ك 4 اسئل بـ 40 درجة اللغة الإنجليزية: 5 أسئلة بـ 40 درجة الدراسات الاجتماعية: 4 أسئلة بـ 40 درجة المجموع: 30 سؤالا بـ 300 درجة.





أما عدد الاسئلة للصفوف من الأول حتى الثاني الإعدادي كالتالي: اللغة العربية: 10 أسئلة بـ 80 درجة الرياضيات (الجبر والهندسة): 8 أسئلة بـ 60 درجة اللغة الإنجليزية: 6 أسئلة بـ 60 درجة العلوم: 6 أسئلة بـ 40 درجة الدراسات الاجتماعية: 5 أسئلة بـ 40 درجة المجموع: 35 سؤالا بـ 280 درجة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه ستعقد الامتحانات طبقا للمواعيد المقررة التالية:





الأحد 28 فبراير: 4 ابتدائي، الاثنين 1 مارس: 5 ابتدائي، الثلاثاء 2 مارس: 6 ابتدائي، الاربعاء 3 مارس: الاول الاعدادي، الخميس 4 مارس : 2 اعدادي.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ليس هناك نجاح أو رسوب في الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، وتحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة الدرجات التي يحصل عليها في الفصل الدراسي الثاني.





أما عن امتحان الصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل في بمرحلة التعليم الأساسي:





فتعقد في شكل امتحانات ورقية مجمعة في آخر كل شهر في المدرسة بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على العملية الامتحانية طبقا للقواعد المنظمة لذلك.





وبالنسبة لطلاب الإعدادية، يعقد امتحان مجمع متعدد التخصصات في المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 7 مارس 2021 بنفس الضوابط المقررة لطلاب صفوف النقل.





حيث يعقد امتحان يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).





ولا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.





وقالت الوزارة: الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.





ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية (عام/ فنى /...الخ) وفق تلك الدرجات.





وبالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي.. تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١١ مارس ٢٠٢١.. وتقرر أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.





كما ستعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.





وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 فيما يلي:

السبت 27 فبراير 2021: اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)

الإثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)

الأربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)

السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء (45 دقيقة)

الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)





أما بالنسبة لـ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي:

الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)

الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)

الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)

الأحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)

الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)

الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)





وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.





ونفى وزير التعليم، وجود أي نية أو إمكانية لعقد الامتحانات من المنزل، مشددًا على عقدها إلكترونيا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة.