بالأسماء.. إدراج عبد الله شحاتة مستشار مرسي و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب

حصل "صدى البلد"، على أسماء المتهمين المدرج أسماؤهم بقرار من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على قوائم الإرهاب.
وشمل قرار المحكمة أسماء كل من "محمد إمام، محمود عز الدين يعقوب، محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمد عبد الله محمد، عبد الله سامى محمد، أحمد ، أحمد محمد يوسف، شعبان رشوان، أسامة محمد، حسام ابراهيم، محمد عبد الله، أسامة محمد كمال، محمد طلعت، إسماعيل على أحمد، عبد الرحمن يوسف، محمود صلاح، جهاد محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، هانى عبد العاطى".
وكانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، قررت إدراج عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.