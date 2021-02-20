بالأسماء.. إدراج عبد الله شحاتة مستشار مرسي و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب

حصل "صدى البلد"، على أسماء المتهمين المدرج أسماؤهم بقرار من محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ على قوائم الإرهاب.





وشمل قرار المحكمة أسماء كل من "محمد إمام، محمود عز الدين يعقوب، محمود محمد ربيع، أسعد شحاتة، عبد الله شحاتة، محمد عبد الله محمد، عبد الله سامى محمد، أحمد ، أحمد محمد يوسف، شعبان رشوان، أسامة محمد، حسام ابراهيم، محمد عبد الله، أسامة محمد كمال، محمد طلعت، إسماعيل على أحمد، عبد الرحمن يوسف، محمود صلاح، جهاد محمود صلاح، أحمد على، محمود السيد، هانى عبد العاطى".





وكانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، قررت إدراج عبد الله شحاتة، مستشار الرئيس المعزول، و20 آخرين من عناصر اللجان النوعية على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.





أُصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.





ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.



