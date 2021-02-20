مدير "ويليس تاورز واتسون": التنسيقية أهم كيان سياسي مصري في آخر 30 عاما

قال حامد مبروك، مدير عام شركة ويليس تاورز واتسون في مصر: "لقد خدمنا السوق المصري على مدار العشرين عامًا الماضية، ومن خلال خبرتنا الطويلة في السوق المصري، أدركنا الحاجة في السوق إلى تغيير الطريقة التي تتعامل بها الجهات الإدارية مع رأس المال البشري باعتباره المحرك الأساسي للنجاح".





وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأحد فنادق القاهرة: "اليوم أنا سعيد بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب لمساعدتها في انتقاء واختيار قادة المستقبل باستخدام أدوات تقييم Saville العالمية التي تستخدم في توظيف وبناء وقيادة المواهب الشبابية وإعدادها لتولي المناصب القيادية المستقبلية"





وتابع بقوله: "تعتبر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد أهم الكيانات السياسية في مصر التي ظهرت خلال الثلاثة عقود الماضية لما تعكسه من حالة تنوع واختلاف تحت مظلة واحدة بالإضافة لقدرتها الاستثنائية على التواصل مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك الحصول على مناصب تنفيذية ومقاعد في البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب".





وشركة ويليس تاورز واتسن هي شركة استشارات رائدة عالميا ومتخصصة في الوساطة والاستشارات وتعمل في نحو 140 دولة حول العالم وتأسست في 1828 ولديها نحو 40 ألف موظف في مكاتبها حول العالم.



