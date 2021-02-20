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أخبار البلد

وفد سياحي تشيكي يشيد بالخدمات المقدمة بمطار الغردقة والفنادق السياحية بالمدينة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:35 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي - محمد الاسكندراني
التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أثناء جولتهم صباح اليوم، السبت، بمطار الغردقة؛ لتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفدًا سياحيًّا من التشيك بصالة السفر بالمطار خلال قيامهم بإنهاء إجراءات السفر، ومغادرتهم إلى مدينة براغ. 

وأشاد الوفد السياحي، بالإجراءات الاحترازية المطبقة بالمطار، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، وذلك بإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر من قبل العاملين بالمطار.

كما أعرب الوفد، عن سعادته بقضاء إجازة ممتعة بمدينة الغردقة وامتنانهم بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم بداية من وصولهم وحتى مغادرتهم المطار.

كما أعربوا عن سعادتهم بقضاء إجازتهم بمصر واستمتاعهم بجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة، كما أكدوا أن مصر دولة آمنة، مشيدين بالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمطار وبالفندق الذي أقاموا فيها، مشيرين إلى أنهم سينقلون تجربتهم إلى عائلاتهم وأصدقائهم لتشجيعهم على زيارة مصر.

وفد سياحي تشيكي يشيد بالخدمات المقدمة بمطار الغردقة والفنادق السياحية بالمدينة
وفد سياحي تشيكي يشيد بالخدمات المقدمة بمطار الغردقة والفنادق السياحية بالمدينة
وفد سياحي تشيكي يشيد بالخدمات المقدمة بمطار الغردقة والفنادق السياحية بالمدينة
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