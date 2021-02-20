استخراج إعلام الوراثة خطوة بخطوة.. ما هى مشاكله ومدته وتكلفته؟ وكيفية الحصول على الميراث؟

تساؤلات كثيرة ترد إلينا حول إعلام الوراثة، والإجراءات المطلوب اتخاذها لاستخراجه، وكذلك الأوراق التي يجب إحضارها، كما أن بعض التساؤلات وردتنا حول تكلفة إعلام الوراثة والمشاكل التى تلى استخراجه، ومن هم الورثة الشرعيون.









فى هذا التقرير تمت الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بإعلام الوراثة بعد التواصل مع المحاميين أحمد بدر وياسر سيد أحمد.









بداية.. إعلام الوراثة الهدف منه تحديد من هم ورثة المتوفى الشرعيين وما هي أنصبتهم الشرعية.









- الأوراق المطلوبة

طلب إلى رئيس محكمة الأسرة مبينا به اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر أسمائهم بالطلب.

أصل شهادة الوفاة او مستخرج رسمي منها يسترد بعد استخراج الإعلام.

ورقة بصيغة الإعلان بجلسة يتم شراؤها من أى مكتبة أو تكتبها بخط اليد.

أربع دمغات محاماة

حافظة مستندات (تشتريها من أي مكتبة) بـ 50 قرشا

صورة من بطاقة مقدم الطلب وصورة من كارنيه النقابة وصورة من التوكيل









- الإجراءات

هناك بعض الإجراءات التى يجب أن تتبعها من أجل إعلام الوراثة.. بداية.. يجب الحرص على التعرف على إجراءات إعلام الوراثة التي يجب اتباعها عند الرغبة في استخراج إعلام الوراثة بشكل سريع، حيث إن اتباع هذه الإجراءات تجنب الورثة التعرض إلى مشاكل إعلام الوراثة التي قد تظهر من بعض أقارب المتوفى، حيث تتمثل فيما يلي:





أولا: عند وفاة الأب يتم تحديد الأبناء القصر إن وجدوا والعمل على تحديد الوصي عليهم بقرار وصاية رسمي، حيث إن الأم في حالة عدم وجود جد الأبناء تمتلك هي الحق في الوصاية على الأبناء أو في حالة تنازل الجد عن هذه الوصاية.









بعد ذلك يتم تحديد الإرث الشرعي من التركة لهؤلاء الأبناء ووضعها في حساب خاص بالأبناء القصر في البنك بحيث لا يحق لأي شخص التصرف في هذا الإرث إلا الشخص الذي يملك حق الوصاية بعد صدور إذن من القاضي بذلك، أو عند بلوغ الأبناء القصر السن القانونية لصرف الورث.









ثانيًا: في حالة عدم وجود أبناء قصر للمتوفى يتم تقديم طلب في المحكمة إلى سكرتير الجلسة المختص بالحي المذكور في شهادة الوفاة "(مثلا حي الجمرك حي الجيزة حي باب شرق حي المنتزه... إلخ)، بعدها سيقوم الموظف بكتابة تقدير رسم على الطلب المقدم، بعد الانتهاء من كتابة التقرير، يتم اخذ الطلب وسداد الرسوم فى الخزينة ووضع عليها الدمغات، ثم تقدمه للموظف برفقة شهادة الوفاة، بعدها سيتم تحديد رقم للقضية وتاريخ الجلسة وسيدون عليها صيغة الإعلان.









ثالثا: قم بأخذ صيغة الإعلان المختومة وصورها بحسب عدد الورثة المعلن لهم واحتفظ بنسخة.









رابعا: خذ صيغة الإعلان وارفق به الصور وقم بتسليمها إلى قلم المحضرين المختص ليقوم بإعلان الورثة بعد ذلك.









خامسا: إذا تم إعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة، ويكفى حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه، أما إذا لم يتم إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعا ويسمع القاضى الشهادة يقرر بأن من ذكرت أسماؤهم فى الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم، فيقرر القاضى إصدار الإعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هى أنصبتهم الشرعية ليقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أى من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.









- مهام شهود الوراثة

تتمثل مهمة شهود إعلام الوراثة في التأكيد على أنه لا يوجد أي وريث آخر لم يذكر اسمه ضمن الورثة، لذلك لابد أن يكون الشاهد أحد أقارب المتوفى وليس ممن لهم الحق في الإرث، ولا بد أن تربطه علاقة قوية أو معرفة شخصية بالشخص المتوفى، كما يجب أن يكون الشاهد على دراية كاملة بأقارب المتوفى وملم بممتلكات المتوفى.









- كم يستغرق وقت إعلام الوراثة

إعلام الوراثة قد يأخذ وقتا ليس بالطويل، وذلك حيث يتم تقديم الطلب، وبعد ذلك فى الأغلب تحدد المحكمة الجلسة بعد شهر أو حسب المحكمة، وقد يتم إصدار إعلام الوراثة من أول جلسة أو فى خلال أسبوع، وقد يتم تأجيل الجلسة لوقت آخر، وبعدها بأسبوع يتم إصدار إعلام الوراثة.









- مشاكل إعلام الوراثة

يوجد الكثير من مشاكل التي تظهر في غعلام الوراثة والتي يجوز الطعن على إعلام الوراثة من خلالها، حيث تتمثل بعض المشاكل التي يجوز للشخص الطعن من خلالها فيما يلي:





- قيام أحد الأشخاص بعدم ذكر شخص ممن يستحقون الحق في الإرث

- ظهور أحد من الورثة الذين لم يتم إعلانهم بجلسة إعلام الوراثة

- ذكر أحد الأشخاص أنه من الورثة الشرعيين وهو في الحقيقة ليس من الورثة الشرعيين

- عدم ذكر جميع ممتلكات المتوفى من قبل بعض الأشخاص

- التزوير في الأوراق المقدمة للمحكمة مثل وجود تزوير في اسم من أسماء الورثة

- عدم ذكر اسم أحد أبناء المتوفى غير المعروفين









- ماذا بعد إعلام الوراثة

يرغب البعض في التعرف على ما يجب فعله عقب الانتهاء من استخراج إعلام الوراثة، بمعنى ماذا بعد إعلام الوراثة، حيث يوجد بعض الورثة الشرعيين الذين لا يعرفون حجم التركة التي تركها المتوفى، لذلك يجب أولًا على أحد الورثة أو شخص ينوب عن الورثة بموجب توكيل منهم بالتوجه إلى البنك المركزي، بحيث يقوم بتقديم طلب عمل حصر لجميع ممتلكات المتوفي لمعرفة حق كل وريث في التركة.









ثم يتم تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد رغبة الورثة في الحصول على حصر ممتلكات الشخص المتوفى، والحرص على تقديم صورة بطاقة المتوفى ضمن الأوراق المقدمة، كما يتم تقديم ما يثبت شخصية الشخص الذي قام بتقديم الطلب، مع العلم أن الرد على هذا الطلب لم يستغرق الكثير من الوقتحيث يحصل مقدم الطلب على الرد والتعرف على كافة المعلومات المطلوبة على الفور.









- خطوات الحصول على الميراث

يتعرض بعض من الورثة إلى مشكلة عدم القدرة على أخذ الورث الشرعي لهم، لذلك يعمل هؤلاء الأشخاص على التعرف على خطوات الحصول على الميراث والتي تتلخص في رفع دعوى للحصول على الإرث، لكن توجد العديد من المستندات والإثباتات التي يجب تقديمها لرفع الدعوى وهي:

- القيام بعمل محضر رسمي يثبت امتناع الأشخاص عن اعطائه حقه في الميراث ويعد هذا الأمر من أولى خطوات مشاكل إعلام الوراثة

- بعد ذلك تقدم صورة من محضر الامتناع الذي تم عمله

- شهادة من إعلام الوراثة

- مستند يثبت شخصية المتقدم بالدعوى

- القيام بإنذار هؤلاء الأشخاص بمحضر رسمي

- الحصول على كشف من الضرائب العقارية وإرفاقها ضمن الأوراق

- القيام بعمل توكيل للمحامي برفع الدعوى للحصول على الميراث









- تكاليف إعلام الوراثة

أولًا أتعاب المحامي عند توكيله في إعلام الوراثة ترجع إلى تقدير المحامي، حيث إن شهرة وخبرة المحامي عامل أساسي في تحديد الأتعاب التي يحصل عليها في القضية، كما يوجد بعض من المحامين الذين يحددون الأتعاب حسب وقت القضية لكن في الواقع لن تأخذ الأتعاب الشكل المبالغ فيه والتي لا تزيد على 2000 جنيه.