تموين البحيرة: تحرير 15 محضرا للمخابز المخالفة في دمنهور وإدكو

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي دمنهور وإدكو.





وأسفرت الحملة عن إجمالي 15 محضرا تضمن الآتي :

- تحرير 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين عدم وجود سجل تفتيش بالمخبز.

- تحرير محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير محضرعدم إعطاء بون صرف الخبز.

- تحرير محضر عدم الاعلان عن اسم صاحب المخبز وإسم المديرالمسؤل ومواعيد التشغيل وسعر الرغيف ووزن الرغيف.

- تحرير محضر عدم نظافة المخبز.





وكانت مديرية التموين بالبحيرة، نفذت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس الجمعة، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق ٣ مراكز (ابوحمص، المحمودية، إيتاي البارود).





وأسفرت الحملة عن تحرير 19 محضرًا شمل الآتي:





- تحرير 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل زيارات وقت التفتيش.

- تحرير محضر تصرف فى 226 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة 50 كجم.

- تحرير محضر عدم إعلان عن اسم صاحب المخبز ووزن وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل.

- تحرير محضر عدم الاحتفاظ بسجل خاص بمحاسبة الكارت الذهبى.





كما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى يوم الإثنين الماضي، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز كفر الدوار.





وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم والكبدة المجمدة بإجمالي وزن 200 كجم داخل أحد مصانع إنتاج اللحوم المصنعة ومنتجاتها بدون بيانات تدل على المصدر وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة.





وكانت مديرية التموين بالبحيرة، نفذت بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الإثنين، حملات تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز دمنهور.





وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلويات غير مرخص يستخدم مواد خام مجهولة المصدر وتم التحفظ علي كميات كبيرة من أطباق الحلويات المشكله والدقيق والسكر وزيت الطعام والاستيكرات.





كما تم ضبط مصنع أعلاف غير مرخص وتم التحفظ علي 50 شيكارة ملح صناعي متغيرة الصفات الطبيعية 40 شيكارة أعلاف منتج نهائي، وضبط مصنع مناديل ورقيه غير مرخص ينتج مناديل مقلدة وبأسماء شركات تجارية شهيرة وتم التحفظ علي 30 باكتة مناديل، منديل وكميات كبيرة من المواد الخام والاستيكرات والأكياس.





وضبط 5400 خمسة آلاف وأربعمائة عبوة بسكويت منتهية الصلاحية بمركز توزيع وفرع شركة حلويات شهيرة، كما تم ضبط 20 علبة كمامات مجهولة المصدر معروضة للبيع بأحد المفروشات ومعرضة للغبار والأتربة وعادم السيارات بأحد الأسواق مما يعرض حياة مستخدميها للخطورة الشديدة، كما تم ضبط تاجر تمويني وتصرف فى سلع تموينية مدعمة بقيمة 10000 عشرة آلاف جنيه ولم يقم بتسليمها لأصحاب البطاقات التموينية بعد جرد المحل.





وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة الإدارة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين.







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