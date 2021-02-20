قتله واتحبس في قضية مخدرات.. ملابسات العثور على جثة طالب في زراعات الصف

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات العثور على جثة طالب بالزراعات بمدينة الصف حيث تبين ان سائق توك توك وراء ارتكاب الجريمة بسبب مبلغ ١٥٠ جنيها.





تلقى اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة في أرض زراعية بمدينة الصف، انتقلت على الفور قوات الامن وتبين ان الجثة لطالب ثانوي ازهري وان الوفاة حدثت منذ قرابة ٣ ايام، شكل اللواء محمد عبد التواب مدير الادارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.





وأشارت التحريات، إلى أن آخر مشاهدات للمجني عليه كانت برفقة سائق "توك توك"، يعمل لدى والده وتبين ان ذلك السائق تم القاء القبض عليه في قضية مخدرات ومحبوس بقسم حلوان فتم استصدار اذن من النيابة العامة باستخراجه من محبسه وفور مناقشته حول علاقته بالمجني عليه اعترف بقتله وانه تشاجر معه لاستمرار مطالبة القتيل له بمبلغ ١٥٠ جنيه اقترضها منه فقرر التخلص منه.





واعترف المتهم انه استدرج المجني عليه بحجة مرافقته في مشوار وعندما استقل معه التوك توك استغل تواجدهما في مكان ناء ووجه له طعنة بسكين اودت بحياته ثم القى بجثته في ارض زراعية واستولى على هاتفه المحمول واخفى التوك توك وفر هاربا.





واضاف المتهم انه عقب ارتكاب جريمة القتل القت قوة اننية القبض عليه بتهمة حيازة مخدرات، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.



