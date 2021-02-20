أول تحرك من مجلس الشيوخ لمواجهة إساءة تامر أمين لصعيد مصر

أعلن النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقدمه بطلب مناقشة عامة للمستشار عبد الوهاب عبد الرزق، لمناقشة استراتيجية الإعلام فى مصر وضوابطها، وذلك بعد أزمة الإعلامي تامر أمين، وإهانته لأبناء صعيد مصر وريفها، وعدم الالتزام بمدونات النشر التى تحض على تعظيم القيم السلوكية والأخلاقية، في أول تحرك من نواب الشيوخ إزاء الواقعة.





جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الطلب بتضمنه توقيعات نحو 20 نائب من أعضاء مجلس الشيوخ، وتقديمه بشكل رسمي لرئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة عامة بشأن استراتيجية الإعلام فى مصر وتطويره والتغلب علي إشكالياته.





ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أن مجلس النواب فى ضوء دوره الرقابي على حكومة المهندس مصطفي مدبولي طوال الفترة الماضية شهدت جلساته انتقادات حادة لوزير الإعلام بشأن عدم وجود استراتيجية واضحة للإعلام فى مصر، وهو الأمر الذي يتطلب النقاش والحوار مع ممثلي الحكومة للوصول إلى رؤى واستراتيجية واضحة تكون تحت بصر الأجهزة الإعلامية المعنية، ولا تتغير بتغير القائمين على تنفيذها.



