القوالب نامت والانصاص قامت.. محاكمة مدير زراعة الوادي الجديد لخروجه على مقتضيات واجبه

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 33 لسنة 63 قضائية عليا إحالة وكيل وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة عمله مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.
أكد تقرير الاتهام أن رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة خلال فترة عمله مديرًا لمديرية الزراعة بالوادي الجديد لم يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع رؤسائه مخالفًا القواعد القانونية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف مدونة السلوك الوظيفي ولم يحافظ على كرامة وظيفته وحسن سمعتها
وكشفت التحقيقات أن المحال قام بنشر مقال على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تضمن إساءة إلى مسئولي ديوان عام محافظة الوادي الجديد ووزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي بمحافظة بني سويف نصها (القوالب نامت والانصاص قامت)
وكانت النيابة الإدارية بالخارجة تلقت بلاغًا من الشئون القانونية بمحافظة الوادي الجديد في 14 يونية 2020 للتحقيق بشأن ما نشره مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإساءة إلى المسئولين بديوان عام المحافظة والوزارة.