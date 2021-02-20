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حوادث

القوالب نامت والانصاص قامت.. محاكمة مدير زراعة الوادي الجديد لخروجه على مقتضيات واجبه

السبت 20/فبراير/2021 - 03:59 م
صدى البلد
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جودت عيد
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 33 لسنة 63 قضائية عليا إحالة وكيل وزارة الزراعة للمحاكمة التأديبية العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة عمله مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد.

أكد تقرير الاتهام أن رئيس الإدارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة خلال فترة عمله مديرًا لمديرية الزراعة بالوادي الجديد لم يراع آداب اللياقة في تصرفاته مع رؤسائه مخالفًا القواعد القانونية خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف مدونة السلوك الوظيفي ولم يحافظ على كرامة وظيفته وحسن سمعتها

وكشفت التحقيقات أن المحال قام بنشر مقال على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تضمن إساءة إلى مسئولي ديوان عام محافظة الوادي الجديد ووزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي بمحافظة بني سويف نصها (القوالب نامت والانصاص قامت)

وكانت النيابة الإدارية بالخارجة تلقت بلاغًا من الشئون القانونية بمحافظة الوادي الجديد في 14 يونية 2020 للتحقيق بشأن ما نشره  مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تتضمن الإساءة إلى المسئولين بديوان عام المحافظة والوزارة. 
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