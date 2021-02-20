إجراء أول جراحة بمجمع الإسماعيلية الطبي بعد تشغيل التأمين الشامل تجريبيا

الطبي للتأمين الصحي الشامل كبداية للفترة التجريبية لمنظومة التأمين الشامل، بالتزامن مع زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عدد من الوحدات الصحية، لتفقد بدء العمل بالمنظومة الجديدة.

أجريت، اليوم السبت، اول عمليه جراحيه لقسم الجراحه العامة بمجمع





شارك في الجراحة، كلا من الدكتور جمال منصور رئيس قسم الجراحة العامة، و الدكتور سيد ابراهيم ، والدكتور مصطفي علي.





من جهته صرح الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، تعليقا على افتتاحات الرئيس السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومجمع الإسماعيلية الطبي، الثلاثاء، "منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة تكافلية متكاملة تُقدم الخدمات الصحية للمواطن، وتوفر خدمة طبية؛ وفق أحدث النظم والوسائل العالمية المستخدمة في الخدمات الطبية".





وتابع على حطب:"منظومة التأمين الصحي تحقق نجاحات كبيرة والمواطن يستطيع إجراء عملية جراحية كبيرة، ويدفع 300 جنيه فقط قيمة الاشتراك في المنظومة، وغير القادرين تتحمل الدولة قيمة اشتراكهم في المنظومة".



