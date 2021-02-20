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سيارات

مواصفات تويوتا أفانزا 2021 و سعرها في سوق السيارات السعودي

السبت 20/فبراير/2021 - 04:20 م
تويوتا افانزا 2021
تويوتا افانزا 2021
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صبري طلبه
تتألق شركة تويوتا اليابانية بالعديد من الاصدارات داخل الأسواق العالمية للسيارات، حيث استطاعت أن تشكل سمعة طيبة داخل أسواق الخليج و خاصة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، نظرًا لتعدد اصدراتها و التي تنوعت بين فئة السيدان و الهاتشباك، و السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و نمازج الـ 7 مقاعد.

لتأتي النسخة العائلية AVANZA موديل 2021 و تنضم وسط أفراد عائلة الأسطول الياباني العريق لشركة تويوتا، و تحتوي هذه النسخة على العديد من المواصفات الفنية، و القدرات الخاصة بوسائل الأمن و السلامة أيضًا، كما تتميز بمساحتها الداخلية و التي تتسم بالرحابة.

تستمد تويوتا افانزا موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة مقدارها 103 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و بعزم أقصى للدوران يقدر بـ 136 نيوتن/متر، عند 4200 دورة في الدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

تحتوي السيارة على عدة مواصفات خاصة بوسائل الأمن و السلامة منها، عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS للسائق و المقعد الأمامي، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الالكتروني لقوة المكابح EBD، و برنامج التوازن الالكتروني، و خاصية مراقبة ضغط الاطارات، و نظام منع تشغيل المحرك لحماية ضد السرقة، و مرايات جانبية كهربائية.

زودت السيارة بنظام القفل الذكي للابواب، و مصابيح أمامية حادة تعمل بتقنية LED، و عجلات رياضية تتوسطها جنوط معدنية فضية اللون، و سبويلر خلفي أنيق، و عواكس ضوئية خلفية، كما تضم تكييف هواء، و نظام ترفيهي داخلي، و مقصورة داخلية تتسم بالرحابة تسع لـ 7 افراد.

و تأتي السيارة تويوتا افانزا موديل 2021 بسعر يبلغ قيمة 89.850 ألف ريال سعودي.
مواصفات تويوتا أفانزا 2021 و سعرها في سوق السيارات السعودي
مواصفات تويوتا أفانزا 2021 و سعرها في سوق السيارات السعودي
مواصفات تويوتا أفانزا 2021 و سعرها في سوق السيارات السعودي
مواصفات تويوتا أفانزا 2021 و سعرها في سوق السيارات السعودي
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