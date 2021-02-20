روسيا تكشف عن تعرض حدودها لتهديد عسكري من جانب حلف الناتو

أعلن قصر الكرملين الروسي، اليوم السبت، أن حلف الشمال الأطلسي (الناتو)، يجبر روسيا على تكثيف عملها للتصدي إلى الإجراءات العدائية التي يمارسها الحلف.





وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "حلف الناتو يعتبر روسيا عدوًا ويحرك بنيته العسكرية ويعمل على تعزيزها باستمرار بالقرب من حدودنا"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.





وأضاف: "لذلك فإن الناتو يجبرنا باستمرار على تعزيز إجراءاتنا للتصدي لإجراءاته العدائية".





جاء ذلك بعد اتهام الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، روسيا والصين بمحاولتهما إعادة كتابة الخرائط الدولية لمصلحتيهما.





وقال ستولتنبرج في كلمة له بمؤتمر ميونخ للأمن، إنه يجب التعاون بين أمريكا وأوروبا لمواجهة نفوذ روسيا والصين، والتحديات الأخرى المشتركة.