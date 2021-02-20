سيد معوض يهنئ عماد متعب بعيد ميلاده الـ 38

حرص الكابتن سيد معوض مساعد مدرب منتخب مصر، على تهنئة عماد متعب، نجم فريق الكرة بالأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم.





ونشر سيد معوض صورة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها قائلً: ا"عيد ميلاد سعيد".





ويحتفل عماد متعب، مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ 38، حيث وُلد القناص في 20 فبراير عام 1983 بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.





بدأ عماد متعب مسيرته الكروية في فريق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، ولعب في صفوفه حتى سن 12 عاما، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي وهو في سن الـ 13 عاما.



