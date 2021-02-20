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ديني

خالد الجندي: المزايدة في الدين أن يضع الإنسان الأمر في غير نصابه

السبت 20/فبراير/2021 - 05:45 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المزايدة  معناها  أن يضع الإنسان الأمر في غير نصابه  ويحاول أن يبين أنه أكثر علمًا وإيمانًا.

وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"،: مش هنقول للناس مواعظ وخطب على الفاضي، ولايوجد مزايدة في الدين، و فرق كبير بين المزايدة والواقعية.

وطالب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتدشين حملة وطنية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية تشمل تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والمساجد والكنائس والتعليم وكافة وسائل الإعلام في توعية المواطنين من مخاطر النمو السكاني.

وتابع: "دى قضية وعى ولازم نوصلها للناس كلها.. والتيارات السلفية التي تعمل على تغييب وعى الناس هربانة في المتاع ومش حاسين بالناس.. زى الناس اللى بتنادى بزيادة السكان وهم قاعدين في الفنادق الفخمة خارج مصر".

ونوه "الجندى"، بأن السلفيين لا يشعرون بأن الزيادة السكانية تلتهم الأخضر واليابس وأنها تعرقل أى عملية تنمية تقوم بها البلاد، وتابع: "الرسول قال طعام الواحد يكفى لاثنين ولم يقل لثلاثة أو أربعة أو خمسة".

وأوضح "الجندى"، أن هذه التيارات تدلس على الناس، وتحاول أن تصور تنظيم النسل على اعتبار أنه قتل للنفس، على خلاف الحقيقة، وعدم فهم للدين الإسلامي.
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