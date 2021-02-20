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اقتصاد

موعد صرف رواتب شهر فبراير الجاري لموظفي الحكومة

السبت 20/فبراير/2021 - 06:54 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
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محمد يحيي
تبدأ وزارة المالية اعتبارًا من الثلاثاء القادم، صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، عن شهر فبراير الجاري، وذلك علي مدار 4 أيام تنتهي الأسبوع اللاحق له وتحديدًا حتي الأحد التالي له.

بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية،  وحصل "صدى البلد" على نسخة منه؛ فإنه سيتم صرف رواتب أكثر من 58 وزارة وجهة تابعة ومستقلة وهيئة خدمية  من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة.

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وقال التقرير إن تلك الإجراءات تسعى لتقليل الزحام علي جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهها البلاد حاليا، موضحًا أنه سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسنسق مع البنك المركزي المصري.

وأشار التقرير إلي أنه اعتباراً من الثلاثاء المقبل الموافق 23 من الشهر الجاري، سيتم صرف رواتب المجموعة الأولي والمقدرة بنحو 29 وزارة وجهة مستقلة وتابعة تشمل كلا من  وزارات "الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، النقل والمواصلات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الداخلية،، الأوقاف، الثقافة، الآثار والسياحة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصناعة والتجارة الخارجية، الطيران المدني، السياحة، البيئة، البترول والثروة المعدنية" و جهاتها التابعة والهيئات الخدمية الخاضعة لها علي مستوي المحافظات، بالإضافة لجهات " شئون مجلس النواب، المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الانسان، المجلس الاعلي للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب".

وأوضح التقرير أنه من المقرر صرف رواتب المجموعة الثانية يوم الأربعاء التالي له والمحددة بـ19 وزارة و هيئة تابعة ومستقلة وتشمل وزارات "التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء والطاقة الجديد و المتجددة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاستثمار والتعاون الدولي" و جهاتها التابعة علي مستوي الجمهورية، بالاضافة لهيئات " القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز .المركزي للتنظيم والإدارة".

وتقرر صرف رواتب المجموعة الثالثة اعتبارا من الخميس  المقبل، والمحددة بـ 9 وزارات وجهات مستقلة وتشمل وزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري و الموارد المائية، الخارجية، الشباب والرياضية،المالية" والجهات التابعة والخاضعة لها بالاضافة لهيئات "الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات".

كما سيتم صرف باقي وراتب الجهات الحكومية الأخري خلال الأحد المقبل.
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