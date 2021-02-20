الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

اكتسح مصر المقاصة منافسه وادي داجلة بثلاثية مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الحادي عشر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .





وبهذا الفوز يطيح مصر المقاصة نظيرة الاهلي من المركز الثاني مؤقتا ويأتي خلف الزمالك المتصدر جدول المسابقة .





وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :

1- الزمالك 29 نقطة .

2- مصر المقاصة 23 نقطة .

3- الاهلي 21 نقطة .

4- المصري 20 نقطة .

5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة .

6- الجونة 19 نقطة .

7- بيراميدز 18 نقطة .

8- إنبي 17 نقطة .

9- سموحة 17 نقطة .

10- غزل المحلة 17 نقطة .



