الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

اكتسح مصر المقاصة منافسه وادي داجلة بثلاثية مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الحادي عشر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .
وبهذا الفوز يطيح مصر المقاصة نظيرة الاهلي من المركز الثاني مؤقتا ويأتي خلف الزمالك المتصدر جدول المسابقة .
وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي :
1- الزمالك 29 نقطة .
2- مصر المقاصة 23 نقطة .
3- الاهلي 21 نقطة .
4- المصري 20 نقطة .
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة .
6- الجونة 19 نقطة .
7- بيراميدز 18 نقطة .
8- إنبي 17 نقطة .
9- سموحة 17 نقطة .
10- غزل المحلة 17 نقطة .