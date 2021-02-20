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رياضة

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

السبت 20/فبراير/2021 - 07:15 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الزمالك والاهلي
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حسن العمدة
اكتسح مصر المقاصة منافسه وادي داجلة بثلاثية مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الحادي عشر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وبهذا الفوز يطيح مصر المقاصة نظيرة الاهلي من المركز الثاني مؤقتا ويأتي خلف الزمالك المتصدر جدول المسابقة .

وجاء ترتيب الدوري المصري كالاتي : 
1- الزمالك 29 نقطة .
2- مصر المقاصة 23 نقطة .
3- الاهلي 21 نقطة .
4- المصري 20 نقطة .
5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة .
6- الجونة 19 نقطة .
7- بيراميدز 18 نقطة .
8- إنبي 17 نقطة .
9- سموحة 17 نقطة .
10- غزل المحلة 17 نقطة .

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