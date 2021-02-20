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رياضة

بعد مرور 3 دقائق.. إيفرتون يسجل الهدف الأول في شباك ليفربول

السبت 20/فبراير/2021 - 07:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تقدم فريق إيفرتون على نظيره ليفربول بالهدف الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".

وجاء أول هدف من كرة بينيه وصلت إلي البرازيلي ريتشالسون الذي سددها قوية في شباك أليسون.

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون الذي يحتل المركز الرابع.

وفي حال فوز ليفربول على إيفرتون سيقفز للمركز الرابع مؤقتا، لحين خوض بقية الفرق مبارياتها، وسيستعيد وقتها الريدز الثقة بعد الخسارة في آخر 3 مباريات خاضها، أمام برايتون 1-0، و1-4 أمام ضيفه مانشستر سيتي في الجولة قبل الماضية، و 3-1 أمام ليستر سيتي في الجولة الماضية. 
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