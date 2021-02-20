مقاومة للرصاص وتتحمل تفجير قنبلتين ... مواصفات BMWX7

قامت شركة انكاس المتخصصة في تصنيع الهياكل المدرعة، وتصفيح سيارات الحراسات سيارة BMWX7، وذلك بحزمة من الدروع القوية ، والتي تؤهل السيارة الآن لمقامة الرصاص ، وحتي القنابل اليدوية.





تتوفر السيارة التي تدعمها انكاس بدروع 3 خيارات للمحركات ، والمزودة بشاحن توربيني ، بمحرك تربو سعة 335 حصان ،بـ6 إسطوانات ، مع شاحن توربيني V8



تتمع السيارة يهيكل باليستي عالي لتوفير حماية أعلى من أسفل حتى أن مفصلات الأبواب تثبت أنه لايمكن اختراقها بالرصاص ، وذلك من خلال تلبية المعايير الباليستية .



السيارة تتوفر بها حزم أضواء الطوارئ ، وأجهزة تنقية الهواء ، مع انظمة الرؤية الليلية ، ونظام شاشة الدخان ، بالإضافة إلى أنظمة PA، بالإضافة إلى إخماد حريق المحرك ، تم تصميم السيارة بالاهتمام مع التفاصيل ، وتوفير حماية وراحة لا مثيل لهما لركابها ، وتعتبر هذه السيارة مضادة للرصاص خاصة بعد تحولها بإضافة المصدات الباليستية



قال ديفيد خزانسكي ، الرئيس التنفيذي لشركة إنكاس لتصنيع المركبات المدرعة. كانت X7 بالفعل سيارة رائعة، وقد تكون ارع بما اضيف لها من قبلنا.



