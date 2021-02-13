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سيارات

بي إم دبليو وميني كوبر في مزاد حوادث جديد.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 11:19 ص
سيارات حوادث
سيارات حوادث
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كريم عاطف

أعلنت الشركة المصرية للتأمين التكافلي في منطقة الجيزة عن مزاد علنى خاص بسيارات الحوادث، والذى سيتم عقده فى يوم 21 فبراير الجارى.


وأوضحت الشركة المصرية للتأمين التكافلي، خلال بيان لها، أن سيارات الحوادث التى ستدخل المزاد من مركات عالمية ومعروفة، بـ 16 سيارة من ماركات مختلفة.


وأشارت الشركة المصرية للتامين التكافلي إلى بيع بالمزاد العلني لـ 16 سيارة ملاكي حوادث سارية التراخيص من طرازات مختلفة في مصر تشمل: BMW X4، وBMW320، ومينى كوبر، وهيونداي النترا، ورينو لوجان، ونيسان صني، وشيفروليه أوبترا، وشيفروليه افيو، ومازدا 3، وتويوتا كورولا، وبيجو 301، وByd f3.


وقالت إن السيارات سارية الترخيص وتشمل لوطات مختلفة، وحددت مكان المعاينة للسيارات في شارع اللبيني الهرم بجوار منطقة أولاد رجب.


وأضافت الشركة أن عملية البيع داخل المزاد ستكون عن طريق سيارة بسيارة في يوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري في مقر النادي النهري شارع البحر الأعظم أمام قسم الجيزة .


كما أعلنت الشركة المصرية للتأمين التكافلي عن قيمة كراسة الشروط وتبلغ 100 جنيه وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه.

بي إم دبليو وميني كوبر في مزاد حوادث جديد.. صور
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