ضياء العطيفى يكتب: أعلام أسيوط تتحدث عن نفسها

موسوعة أعلام محافظة أسيوط للدكتور محمد رجائي جودة الطحلاوي..

محافظ أسيوط الاسبق ورئىس جامعة أسيوط اصدر سلسلة من خمسة اجزاء تحت اسم موسوعة أعلام محافظة أسيوط ساعده فريق بقيادة الاستاذعلاء الشريف كبير معلم اللغة العربية بل ان جامعة اسيوط هى من تولت طباعة الاجزاء الخمسة وبعد المراجعة العلمية والتاريخية بمعرفة علماء اجلاء فلقد تبوأت أسيوط مكانة عظيمة عبر التاريخ فقد انضمت إلى عاصمة البلاد في نضالها ضد الهكسوس، واحتلت موقعا متوسطا بين أقاليم مصر الفرعونية، وكانت قاعدة للإقليم الثالث عشر ويسكنها نائب الملك، وكانت مركزًا رئيسًا للقوافل التجارية المتجهة للواحات بالصحراء الغربية وبداية درب الأربعين الذي يصل إلى السودان.





ولقد أطلق عليها البطالمة اسم ليكوبوليس أي مدينة الذئب نسبة إلى معبودها أوب واوات، وكانت عاصمة للقسم الشمالي لمصر في عهد الرومان. وجاء ذكر أسيوط .. في كثير من كتب الرحالة المسلمين فذكرها الكندي وياقوت الحموي وابن بطوطة والمقريزي.





هناك أعلام رفرفت ونجوم أضاءت وأزهار ترعرعت فوق ثرى أسيوط وامتدت أضواؤها هنا وهناك خلال حياتها ومن بعد مماتها كانت شموعا على دروب المعرفة رسمت بالفكر المستنير والعلم الراسخ والإحساس المرهف علامات واضحة كان لها أثرها البعيد في السياسة والأدب وربما في مجالات أخرى من أجل هذا الوطن وفي سبيله، كانت لهم بصمات واضحة وعلامات مميزة ومتميزة في سجل تاريخ مصر المعاصر كان لها أصداء في حياة الإقليم خاصة وعلى مستوى الوطن والعالم عامة إنهم مفخرة أسيوط.





ومن أبرز الشخصيات العامة التي أنجبتها محافظة أسيوط وأضاءت سماء مصر والوطن العربي جمال عبد الناصر ابن أسيوط البار الذي يعد دليلا واضحا على أن أسيوط الأصالة والعراقة موطن غني بالعمالقة، عامر بالأفذاذ ولا يقف سيلها الغزير عن مد هذا الوطن الغالي بالعديد والعديد من هذه النجوم وتلك الأعلام.





وعلى المستوى العالمي فقد قدمت أسيوط جراح القلب مجدي يعقوب والبابا شنودة الثالث والدكتور جمال العطيفى الاسماء كثيرة للدرجة التى ليمكن معها ذكرهم في هذا المقال من اسيوط فقط فما هو الحال وباقى محافظات صعيد مصر بل محافظات الوجه البحرى لاتقل عما قدمه الصعيد بصفة عامة لمصرنا الحبيبة.





ان ماصدر عن تامر امين وفريق اعداده والقناة التابعين لها ينم على الجهل المطبق وانه اصبح لدينا عديمو الموهبة والاعداد والتخطيط ماهذا الذى نفعله بأنفسنا ياسادة؟



