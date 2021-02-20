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هل سيتم تأجيل الدراسة مرة أخرى بعد الـ3 أسابيع.. الأعلى للجامعات يحسم الجدل.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 08:37 م
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
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داليا أحمد

قال عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن لجائحة كورونا إيجابيات فى تدريب الطلاب على رقمنة التعليم، وإتاحة فرص "التعليم عن بعد"، لافتا إلى أنه يتم التعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات؛ لتقوية الإنترنت.

 

وأوضح عادل عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم " مع الإعلامى محمد شردى، أنه سيتم تنمية مهارات الطلاب للقدرة على التحليل والمرونة فى التعامل مع الأزمات من خلال برامج سيتم إتاحتها فى نظام التعلين عن بعد "أونلاين "، مضيفًا أنه سيتم تقوية البنية التحتية التكنولوجية لكل الجامعات الحكومية المصرية.

 

وكشف عادل عبدالغفار ، أنه من المتوقع مد الدراسة مرة أخرى ،ولكن  يتوقف ذلك على حدوث أى تطورات فى الجائحة، مشيرًا إلى أنه  سيتم عقد لجنة مرة أخرى بعد الـ3 أسابيع، وإذا ارتأت الدولة ذلك سيتم التأجيل، ولكن إذا تم السيطرة على الظروف والإصابات لن يتم المد مرة أخرى.


وأضاف عادل عبدالغفار، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية  بها مثل الجامعات وستكون أشد خلال الفصل الدراسى الثانى .

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