نواب: قطع لسان كل من أهان الصعايدة ولن نقبل اعتذار أحد

قالت النائبة مي مازن عضو مجلس النواب، تعليقا على إهانة الصعيد، إنها فخورة بـ صعيد مصر وسيداته.





وأضافت مي مازن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لن نقبل المساس بالسيدة الصعيدية بأي شكل من الأشكال".





وتابعت مي مازن:" الصعيد مش بيخلف غير رجالة والصعيد لن يكون كبش فداء، والسيدات الصعيديات بـ 100 راجل، وقطع لسان كل من أهان الصعايدة ولن نقبل اعتذار احد لأن ما حدث إهانة لكرامة الصعيد ".





ومن جانبه قال رفعت شكيب عضو مجلس النواب، إن قامات الإعلام في مصر مثل أحمد موسى أغلبهم من الصعيد .



