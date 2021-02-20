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رياضة

عودة عمار حمدي.. الاتحاد السكندري يتسلح بـ22 لاعبا استعدادا لأسوان

السبت 20/فبراير/2021 - 10:57 م
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أسوان غدا ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وضمت قائمة الاتحاد السكندري 22 لاعبا وهم :"محمد صبحي، صبحي سليمان، نانا، محمود رزق، مروان النجار، السيد سالم، فوزي الحناوي، أحمد نبيل مانجا، مروان عطية، كريم الديب، إيمانويل أكوي، أحمد راشد، محمد الصباحي، عبد الغني محمد، رزاق سيسية، روماريو، عبد السميع، هشام صلاح، خالد قمر، عمار حمدي ، خالد الغندور، وأحمد حجي.

ختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق، تدريباته النهائية استعدادا لمواجهة أسوان غدا" الأحد"، ضمن اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن لبطولة الدوري المصري الممتاز باستاد الإسكندرية.

وحرص حسام حسن على تصحيح مسار الاخطاء لدي لاعبي الفريق وتفادي كافة الأخطاء لتحقيق الفوز والإرتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري من  أجل إسعاد جماهير الثغر.

ومن جهة آخري حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري علي مؤازرة اللاعبين قبل مواجهة أسوان من أجل تحقيق الفوز .

وشدد "مصيلحي" على أهمية المواجهات القادمة أمام أندية أسوان و وادى دجلة و إنبى، وضرورة بذل كل الجهد من أجل تحقيق الفوز في هذه المباريات ، ليتمكن الفريق من التواجد بموقع يليق به بجدول المسابقة مع نهاية الدور الأول لبطولة الدورى العام، وتعهد الجميع على تقديم أداء قوى يليق بسمعة وتاريخ زعيم الثغر خلال المواجهات القادمة.
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