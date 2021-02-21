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مرأة

طريقة عمل ترايفل بطاطا

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:08 ص
طريقة عمل ترايفل
طريقة عمل ترايفل بطاطا
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل بطاطا بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ لعشاق الحلو.

مقادير ترايفل بطاطا
 2 كوب بطاطا  مهروسة
1 ملعقة كبيرة قرفة كريمة مخفوقة
2 كوب بسكوت سافويار
1 ملعقة صغيرة فانيليا سكر بني نصف كوب سكر  حسب الرغبة
لبن
التقديم
قرفة عيدان
صوص كراميل
كريمة مخفوقة

طريقة تحضير ترايفل بطاطا

* تخلط بودرة الكريم شانتيه مع اللبن

* يخلط اللبن والفانيليا والقرفة

* يغمس البسكويت في خليط اللبن ويرص في طبق التقديم

* تخلط الكريمة مع البطاطا والقرفة

* يضاف خليط البطاطا على وجه البسكويت في طبق التقديم

* يضاف البسكويت على الوجه ويزين الوجه بوردات الكريم شانتيه ورشة قرفة وصوص الكراميل ويقدم.

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