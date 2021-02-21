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مرأة

مشروب ديتوكس للتخسيس وتحسين صحتك

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:01 ص
مشروب ديتوكس للتخسيس
مشروب ديتوكس للتخسيس وتحسين صحتك
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أسماء عبد الحفيظ

لمشروبات الديتوكس دور سحري في تنقية الجسم ومساعدته في التخلص من السموم، إضافة إلى أنها تساعد في زيادة معدل حرق الدهون في مناطق مختلفة من الجسم.

لكي تحقق أقصى استفادة من مشروب الديتوكس، اتركه أربع ساعات على الأقل، حتى يمتص الماء جميع العناصر الغذائية الموجودة في محتويات المشروب

كشفت الشيف أميرة شنب عن عمل مشروب ديتوكس للتخسيس وتحسين صحتك.

مقادير مشروب ديتوكس للتخسيس:

أوراق نعناع طازجة
شرائح برتقال
شرائح ليمون
شرائح خيار
ماء بارد

طريقة تحضير مشروب ديتوكس للتخسيس

احضري دورق به ماء
ثم ضعي به شرائح الليمون والخيار والنعناع والبرتقال
ثم ضيفي ‏عصير برتقالة طازجة
قلبيهم جيدًا واشربيه ليساعدك على التخسيس ‏

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