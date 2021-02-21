ابنة هيفاء وهبي تخطف الأنظار بالحرير.. ومتابعون: جمالك للتأمل

نشرت زينب فياض ابنة هيفاء وهبي، صورة جديدة لها، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت ابنة هيفاء وهبي تعليقا على الصورة، قائلة: " الأفضل لم يأتي بعد". وعلق المتابعون على الصورة، "جمالك للتأمل ما شاء الله ".





وخطفت ابنة هيفاء وهبي الأنظار بإطلالة جديدة مختلفة، مرتدية فستان حرير ذات اللون الرمادي الغامق طويل به فتحة للأسف.





حرصت زينب فياض على تغطية الفتح بالفستان لعدم الكشف عن ساقها.







وتركت ابنة هيفاء وهبي خصلات شعرها البني الناعم منسدلا لأسفل الظهر بطريقة جذابة.

