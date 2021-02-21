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رياضة

أحمد سليمان: أرفض فكرة جمع التبرعات لتجديد عقد ساسي

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمد سمير
أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه حصل على أعلى الأصوات في انتخابات الزمالك 2014 .

وقال سليمان خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "اداء اللجنة المؤقتة في الزمالك مميز خاصة مع الظروف التي يمر بها النادي".

وتابع: "تفاجأنا بكم المخالفات على نادي الزمالك، النادي يحتاج أن تعمل اللجنة في أجواء هادئة".

وتابع: "أعضاء اللجنة عددهم قليل لكن أداءهم مميز في ظل هذه الظروف، حققوا استقرار فني وإداري". 

وعن ساسي قال: "أرفض تبني الزمالك فكرة جمع تبرعات الجماهير لتجديد عقده".
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