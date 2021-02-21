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توك شو

كنت بحسب فلوس.. ورث محمد هنيدي من جده صديري وعصاية

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:40 ص
محمد هنيدي
محمد هنيدي
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إسراء صبري
كشف الفنان محمد هنيدي عن علاقته بـ جده، قائلا إنه كان الأقرب له من كل أحفاده..وكنت دايما بقعد معاه الصبح".

واسترسل "هنيدي" خلال برنامج "سهرانين" المذاع على قناة "اون اي": "كان بيعاملني معاملة خاصة.. وبعد ما توفى قالوا لي أنه سايبلي ورث".

وأكمل: "قولت فلوس بقى لاقيته سايبلي الصديري والعصاية بتاعته.. أنا جيت بعد 4 بنات ودا كان شيء مميز عند جدي".

وكشف "هنيدي" خلال اللقاء بدايات دخوله لعالم الفن، وكواليس أعماله الكوميدية، فضلا عن رأيه في ممثلين الكوميديا حاليا. كما يتحدث عن أبرز المواقف التي تعرض لها في مسيرته الفنية، ويقدم العديد من الأغنيات خلال اللقاء بمشاركة أمير كرارة.
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