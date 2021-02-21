تفاصيل أحدث نتائج أعمال البنك المصري الخليجي

أعلن البنك المصري الخليجي عن صافي أرباحه المتمثلة في 624.8 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2020 مقارنة بصافي ربح قدره 657.9 مليون جنيه خلال 2019.







وكشفت قوائم البنك المصري الخليجي المجمعة، تراجع إيرادات القروض والإيرادات المشابهة إلى 7.3 مليار جنيه خلال 2020، مقارنة بإيرادات بلغت 7.5 مليار جنيه خلال 2019.





فيما أظهرت القوائم المرسلة للبورصة المصرية، انخفاض تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة إلى 4.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.5 مليار جنيه خلال 2019.

وارتفع إجمالي الودائع بالبنك إلى 60.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بنحو 56 مليار جنيه خلال 2019.

وارتفت إيرادات الفوائد إلى 5.59 مليار جنيه خلال التسعة أشهر مقارنة بإيرادات بلغت 5.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

بينما انخفضت مصروفات الفوائد عند 3.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 4.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة .

وارتفع إجمالي الودائع بالبنك إلى 61.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 56 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.