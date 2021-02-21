صحف الكويت اليوم.. تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين.. تونس تعلن اكتشاف أول سلالة متحورة.. وبريطانيا تعلن موعد توافر لقاح كورونا لجميع البالغين.. بايدن يعلن حالة الكارثة الكبرى في تكساس

الكويت.. اجتماع حاسم لـ«الحظر» اليوم

الدفعة الخامسة من لقاح «فايزر» تصل للكويت اليوم

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعة العسكرية خلال عقد

السودان: إساءة إثيوبيا.. إهانة بالغة لا تغتفر

إيران... حذر وتفاؤل تجاه «مبادرة بايدن»

جوتيريس يدين «استخدام القوة المميتة» في بورما

بايدن يعلن حالة «الكارثة الكبرى» في تكساس









تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأحد، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، أشارت صحيفة "الجريدة" إلى إعلان وزارة الصحة أمس، السبت، تسجيل 862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 183322 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1039 حالة.









ونقلت صحيفة "الأنباء" عن مصادر مطلعة قولها إنه بعد قرار مجلس الوزراء إغلاق بعض الأنشطة التجارية سجلت إحصاءات «الصحة» زيادة في أعداد مصابي «كورونا».









أوضحت المصادر أنه بعد إغلاق الأنشطة التجارية في 3 فبراير الجاري توافر مزيد من وقت الفراغ ما أدى الى التجمعات غير المرئية والمغلقة التي بدورها أدت الى انتقال العدوى وزيادة الإصابات وخصوصا بين كبار السن الذين أصيبوا بالعدوى خلال الزيارات، ومن ثم أدى ذلك الى زيادة حالات العناية المركزة.









وأضافت المصادر أن الجميع يتطلع الى اجتماع مجلس الوزراء المقرر غدا، الاثنين، للنظر في القرارات المتوقع صدورها، خصوصا فيما يتعلق بتوصيات تطبيق الحظر الكلي او الجزئي تحسبا من التجمعات والمسيرات المعتادة في احتفالات العيد الوطني الـ 60 وذكرى يوم التحرير الـ 30.









وأوضحت صحيفة "القبس" أن اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» في مجلس الوزراء ستعقد اجتماعًا حاسمًا اليوم، الأحد، بحضور الجهات المعنية، لرفع تقرير إلى مجلس الوزراء الذي سيَعقد اجتماعًا غدًا (الإثنين) أو الأربعاء المقبل؛ لاتخاذ القرار بشأن الحظر قبل الدخول في احتفالات الأعياد الوطنية. وكانت الجهات المعنية في البلاد قد رفعت من درجات استعدادها لقرار تطبيق الحظر الجزئي أو الكلي.









وأشارت صحيفة "الراي" إلى إعلان الطيران المدني، أنه بناءً على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر، مع استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.











وكان الطيران المدني أعلن مساء أمس، عن الإجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من الأحد بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا.









وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «الراي» عن توزيع رجال الأمن العام وتكلفيهم بفرض حراسة مشدّدة على جميع الفنادق التي سيتم حجر المسافرين القادمين إلى البلاد فيها، لضمان عدم خروج أي نزيل محجور مؤسسيًا حتى انتهاء فترة الحجر المقرّرة عليه.









وقالت صحيفة "الجريدة" إن الدفعة الخامسة من لقاح "فايزر - بيونتيك" المضاد لمرض "كوفيد 19"ستصل إلى البلاد عصر اليوم، وكشفت مصادر صحية مطلعة أنه بوصول هذه الشحنة تكون الكويت قد تسلمت 6 دفعات من اللقاحات الواقية من فيروس "كورونا"، 5 منها من شركة "فايزر - بيونتيك"، وشحنة واحدة من شركة "أسترازينيكا - أكسفورد" بواقع 200 ألف جرعة.













عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة "الأنباء" إلى ما قاله أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية، أمس السبت، إن المملكة ستستثمر أكثر من 20 مليار دولار في صناعتها العسكرية خلال العقد القادم في إطار خطط طموحة لتعزيز الإنفاق العسكري المحلي، وتسعى السعودية لتطوير وتصنيع مزيد من الأسلحة والأنظمة العسكرية محليا وتهدف لإنفاق 50% من ميزانيتها العسكرية محليا بحلول عام 2030.









وأوضحت صحيفة "الوطن" اتهام السودان أمس، السبت، إثيوبيا بتوجيه "إهانة بالغة ولا تغتفر"، في أشد البيانات لهجة منذ تجدد النزاع الحدودي المستمر منذ عقود في أواخر العام الماضي.









واندلعت اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية على منطقة الفشقة، وهي أرض خصبة يسكنها مزارعون إثيوبيون ويقول السودان إنها تقع على جانبه من الحدود التي تم ترسيمها في بداية القرن العشرين، وهو ما ترفضه إثيوبيا.









وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس أنه في نطاق متابعتها للتغيرات الجينية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على المستويين الوطني والعالمي تم التعرف على سلالة متحورة لهذا الفيروس في تونس.









وأكدت الوزارة في بيان أن عملية التشخيص متواصلة حسب المعايير والتوصيات المعمول بها في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن نتائج التقصي الأولى لم تثبت إلى الآن خطورة معينة لهذه السلالة سواء من ناحية الأعراض أو سرعة الانتشار.









وذكرت صحيفة "الراي" أن صواريخ استهدفت أمس السبت قاعدة بلد الجوية شمال بغداد، ما أدى إلى إصابة موظف عراقي في شركة أميركية مكلفة صيانة طائرات اف-16، وفق ما أفادت مصادر أمنية.









وجاء القصف إثر عملية مداهمة شنّتها القوات العراقية مدعومة بالحشد العشائري على تجمّع لعناصر من تنظيم داعش في الطارمية شمال العاصمة العراقية.









وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى رد إيران على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن الرامية لإحياء المسار الدبلوماسي بتفاؤل حذر وتمسك بالمضي في خطوات تصعيدية شكلية بملفها النووي قبيل انتهاء مهلة البرلمان لوقف البروتوكول الإضافي بالاتفاق النووي، في حين تسعى الأطراف الأوروبية إلى تهيئة أرضية لاستئناف التفاوض مع إيران بمشاركة واشنطن.









وحاولت حكومة روحاني «مط» المهلة التي قال البرلمان إنها تنتهي اليوم في 21 فبراير لكسب بضع ساعات، وذكرت أنها أبلغت الوكالة الذرية بأنها ستوقف العمل بالبروتوكول الإضافي الثلاثاء أي في 23 فبراير.













دوليا، أوضحت صحيفة "القبس" إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح «كوفيد-19» بحلول نهاية يوليو.









وسيحدد جونسون خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام بإنجلترا يوم الاثنين بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير. وقالت الحكومة البريطانية إن بريطانيا تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عامًا بحلول 15 أبريل، بعد أن أشارت سابقًا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو.









وحتى الآن، أعطت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 17.2 مليون شخص، أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة، وفق «رويترز».









وأوضحت صحيفة "الوطن" إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، السبت، وجود حالة كوارث كبرى في ولاية (تكساس) موجها بتقديم مساعدة فيدرالية بالمناطق المتضررة من العاصفة الثلجية التي اجتاحتها.









وذكر البيت الأبيض في بيان أن المساعدة الفيدرالية يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وعمليات إصلاح المنازل إلى جانب قروض منخفضة التكلفة لتغطية الخسائر في الممتلكات غير المؤمن عليها بالإضافة إلى برامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأعمال على التعافي من تأثيرات "الكارثة".









وأفادت صحيفة "الوطن" بأن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قالت إن طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز أصيبت بعطل في المحرك الأيمن بعد وقت قصير من مغادرتها مطار دنفر الدولي في طريقها إلى هونولولو أمس، السبت، مما أدى إلى تناثر أجزاء منها لكنها عادت بسلام إلى المطار.









وذكرت صحيفة "الأنباء" أن متظاهرين قتلا وجرح أكثر من ثلاثين آخرين برصاص حي ومطاطي أطلقته شرطة ميانمار أمس في ماندالاي في وسط البلاد على متظاهرين مناهضين للانقلاب غداة وفاة شابة تعمل في متجر للبقالة كانت أول ضحية للقمع العسكري.









وقال مدير فريق الإسعاف في ماندالاي هلاينغ مين أو، إن شخصين قتلا بينهما قاصر أصيب برصاصة في الرأس، مضيفا أن نصف الجرحى البالغ عددهم نحو ثلاثين «أصيبوا برصاص حي».









وأشارت صحيفة "الراي" إلى إدانة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مساء أمس، السبت، «استخدام القوة المميتة» في بورما، حيث فتحت قوات الأمن النار السبت على متظاهرين مناهضين للانقلاب ما أدى إلى مقتل شخصين.







