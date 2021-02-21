الدولار يسجل 15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 21-2-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم، الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.
أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الأحد 21-2-2021:
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سجل الدولار الأمريكي
للشراء 15.59 جنيه
والبيع 15.69 جنيه
سجل اليورو
للشراء 18.8374 جنيه
والبيع 19.0539 جنيه
سجل الجنيه الإسترليني
للشراء 21.7512 جنيه
البيع 22.0209 جنيه
سجل الدولار الكندى
للشراء 12.263 جنيه
والبيع 12.4583 جنيه
سجل الكرون الدانمركى
للشراء 2.5329 جنيه
والبيع 2.5623 جنيه
سجل الكرون النرويجي
للشراء 1.8357 جنيه
والبيع 1.8665 جنيه
سجلت الكرونا السويدية
للشراء 1.8723 جنيه
البيع 1.899 جنيه
سجل الفرنك السويسرى
للشراء 17.3763 جنيه
البيع 17.5602 جنيه
سجل الين اليابانى
للشراء 14.7437 جنيه
البيع 14.9074 جنيه
سجل الدولار الأسترالى
للشراء 12.0947 جنيه
والبيع 12.359 جنيه