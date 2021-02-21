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اقتصاد

الدولار يسجل 15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 21-2-2021

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:53 ص
الدولار
الدولار
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هاجر رزق
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم، الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الأحد 21-2-2021:


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سجل الدولار الأمريكي
للشراء 15.59 جنيه
والبيع 15.69 جنيه


‏سجل اليورو
للشراء 18.8374 جنيه
والبيع 19.0539 جنيه


سجل الجنيه الإسترليني
للشراء 21.7512 جنيه
البيع 22.0209 جنيه

سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏
للشراء 12.263 جنيه
والبيع 12.4583 جنيه


‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏
للشراء 2.5329 جنيه
والبيع 2.5623 جنيه


سجل الكرون النرويجي
للشراء 1.8357 جنيه
والبيع 1.8665 جنيه


سجلت الكرونا السويدية
للشراء 1.8723 جنيه
البيع 1.899 جنيه


‏سجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏
للشراء 17.3763 جنيه
البيع 17.5602 جنيه


سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏
للشراء 14.7437 جنيه
البيع 14.9074 جنيه


سجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏
للشراء 12.0947 جنيه
والبيع 12.359 جنيه
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