الدولار يسجل 15.69 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم 21-2-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال التعاملات اليوم، الأحد الموافق 21 فبراير 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.









أسعار العملات في البنك الأهلي المصري اليوم، الأحد 21-2-2021:









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سجل الدولار الأمريكي

للشراء 15.59 جنيه

والبيع 15.69 جنيه









‏سجل اليورو

للشراء 18.8374 جنيه

والبيع 19.0539 جنيه









سجل الجنيه الإسترليني

للشراء 21.7512 جنيه

البيع 22.0209 جنيه





سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏

للشراء 12.263 جنيه

والبيع 12.4583 جنيه









‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏

للشراء 2.5329 جنيه

والبيع 2.5623 جنيه









سجل الكرون النرويجي

للشراء 1.8357 جنيه

والبيع 1.8665 جنيه









سجلت الكرونا السويدية

للشراء 1.8723 جنيه

البيع 1.899 جنيه









‏سجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏

للشراء 17.3763 جنيه

البيع 17.5602 جنيه









سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏

للشراء 14.7437 جنيه

البيع 14.9074 جنيه









سجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏

للشراء 12.0947 جنيه

والبيع 12.359 جنيه