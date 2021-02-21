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حفل شاى ياباني تحت سفح الهرم.. شاهد

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:05 ص
حفل الشاي اليباني
حفل الشاي اليباني
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التليفزيون المصري"، تقريرا عن حفل الشاي لسفير اليابان في القاهرة، والذي أقام حفل طقوس الشاي الأول لعام 2021 في مصر وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا، حيث تقرر أن يقام هذا العام في الهواء الطلق وتم تخصيصه لتكريم المرأة المصرية، وحضر الاحتفالية عدد من نائبات مجلس النواب.


وقال طارق السيد، رئيس مؤسسة «أوراسينكى تانكوكاى» الثقافية اليابانية، عن طقوس جلسة الشاي: "يتعامل الضيف والمضيف بعناية خاصة وحرص متبادل، ويجب على الضيف والمضيف الجلوس على الأرض حتى تنتهي الطقوس السبعة لصناعة الشاى اليابانى الذى يبدأ بتحضير أوانٍ فُخارية، ووضع الفحم بكمية مناسبة، للحفاظ على درجة غليان معينة، ومن ثم إرضاء الضيوف، وتقديم الشاى الياباني (ماتشا)، الذى يعتبر الأغلى فى العالم".


وقال السفير اليابانى: "هناك قول مأثور له علاقة بطقوس تقديم الشاى اليابانى تسمى "إيتشى جو.. إيتشى إيه"، التى تعنى "لقاء واحد فى العمر"، للتعبير عن مشاعر الود للأعزاء، ونستخدم أنقى أنواع المياه، ونُعد الشاى اليابانى بعناية شديدة، ثم نقوم بتدفئة الفناجين وإزالة الغبار العالق بها قبل صب المشروب فيها، بحيث تكون كل حركة وخطوة من خطوات إعداد الشاى معبّرة عن الترحاب".


وأوضح أنه يُطلق على لقاء اليوم "حفل الشاى الأول"، لأنه أول حفل شاى يابانى يُقام فى بداية 2021، احتفالًا بالعام الجديد.
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