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بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من منافذ البريد.. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:39 ص
مدير عام منطقة بريد
مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة
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ريهام فيكتور
أعلن بيومي القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، اليوم الأحد، بدء صرف استحقاق العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، باعتبارها منحة قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأضاف "القطان"، خلال حواره ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها منحة تم صرف دفعات منها في الشهور السابقة واليوم يتم صرف الدفعة من المرحلة الثانية لهذه العمالة. 

وأشار مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إلى أن هذه المنحة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي قد يتعرض لها، باعتبارهم من الفئات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.

وتابع مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، أن عدد المستفيدين من هذه المنحة يبلغ نحو 1.7 مليون والدولة المصرية دعمت بمبلغ يقارب بـ5.5 مليار جنيه تم صرفه على المستفيدين.

وأكد مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة أن البريد المصري من أهم الوسائل التي استخدمتها الدولة المصرية في استكمال عمليات الصرف، إلى جانب أعماله الرئيسية التي يقوم بها في صرف المعاشات والمرتبات.
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