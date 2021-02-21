بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة من منافذ البريد.. فيديو

أعلن بيومي القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، اليوم الأحد، بدء صرف استحقاق العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، باعتبارها منحة قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف "القطان"، خلال حواره ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنها منحة تم صرف دفعات منها في الشهور السابقة واليوم يتم صرف الدفعة من المرحلة الثانية لهذه العمالة.





وأشار مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إلى أن هذه المنحة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أي قد يتعرض لها، باعتبارهم من الفئات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا.





وتابع مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، أن عدد المستفيدين من هذه المنحة يبلغ نحو 1.7 مليون والدولة المصرية دعمت بمبلغ يقارب بـ5.5 مليار جنيه تم صرفه على المستفيدين.



