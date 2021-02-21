بفستان لافت.. شاهد إطلالة زوجة محمد زيدان في حفل عيد ميلادها

حرصت زوجة لاعب كرة القدم محمد زيدان، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورًا من خلال الاحتفال بعيد عيد ميلادها وسط مجموعة من الأصدقاء.





ولفتت زوجة محمد زيدان الأنظار في الصور بإطلالة أنثوية جريئة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، وأتسم التصميم بصيحة الكم الواحد.





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وانتعلت زوجة محمد زيدان حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون الفضي، ولم تتكلف في ارتداء المجوهرات، ولكنها اعتمدت على بعض القطع البسيطة وغير المبالغ فيها.





أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة زيدان على تسريحة شعر الضفائر، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على طلاء شفاه باللون الأحمر المتناسق مع إطلالتها.