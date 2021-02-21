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محافظات

رئيس مياه الجيزة: عودة المياه لباقي المناطق المتأثرة بالانقطاع خلال ساعة

الأحد 21/فبراير/2021 - 12:56 م
المهندس منصور بدوي
المهندس منصور بدوي
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محمد الصاحى

كشف المهندس منصور بدوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم الانتهاء عمال تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقة فيصل ؛ والمعارض لأعمال محور المنصورية.

 

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب في الجيزة، في تصريح لـ «صدى البلد»، أنه تم البدء في ضخ مياه الشرب للعديد من المواقع التي شهدت تأثرا في انقطاع المياه بسبب أعمال تحويل خط المياه، مؤكدا أنه لم يتبق إلا مناطق محدودة في منطقة المريوطية هى لم تصلها المياه حتى الآن، مؤكدا أنه سيتم عودة المياه إلى منطقة المريوطية في غضون ساعة.

 

وأوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للأماكن التي تأثرت بالانقطاع، مشيرا إلى أنه تم تخصيص رقم الخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم المواطنين في حال انقطاع المياه.

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