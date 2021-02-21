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محافظات

تحرير 5 محاضر في حملة على المخابز البلدية بمدينة سفاجا

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:11 م
الرقابة على المخابز
الرقابة على المخابز
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إبراهيم جادالله

تابعت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، الحملة التي شنتها إدارة التموين بسفاجا  لضبط المخالفين برئاسة فوزي دنقي مدير تموين سفاجا، وتم المرور والمتابعة على المخابز البلدية، في إطار المتابعة اليومية للأرصدة والأوزان والمواصفات 

.

وأوضحت رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر منها 4 محاضر انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر عدم نظافة ادوات العجين لمخبز الحسين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإرسال التقارير لمديرية التموين بالبحر الأحمر.


وأشارت المغربي إلى أنه سيجري تنفيذ حملات على جميع مخابز المدينة، لضبط جميع المخالفات والتشديد علي انتاج خبز مطابق للمواصفات القانونية


ويأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بالمراقبة والتفتيش الدائمين علي جودة انتاج الخبز .


وفى سياق أخر أجرت لجنة متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بسفاجا، جولة بعدد من المصالح الحكومية، لمتابعة الإلتزام بالتعليمات، ضمن توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.


وأوضحت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا،أنها كلفت لجنة بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت الحكومية، ومتابعة تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.


ونوهت المغربي إلى أن  اللجنة تفقدت عدد من المنشآت الخدمية منها مكاتب البريد والأحوال المدنية، مديرية التضامن الاجتماعي وإدارة التموين، ومديرية الضرائب، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على الالتزام بآداب العطس والسعال، والتشديد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.

وأكدت رئيس المدينة استمرار أعمال اللجنة المشكلة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.

تحرير 5 محاضر في حملة على المخابز البلدية بمدينة سفاجا
تحرير 5 محاضر في حملة على المخابز البلدية بمدينة سفاجا
تحرير 5 محاضر في حملة على المخابز البلدية بمدينة سفاجا
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