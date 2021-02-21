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محافظات

لتيسير الحركة المرورية.. رفع 250 حالة إشغال طريق بمركزي دمنهور ورشيد

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:51 م
الحملات على الاشغالات
الحملات على الاشغالات
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أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.


في نفس السياق نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية وأسفرت عن الآتي:

- رفع ١٨٥ حالة إشغال بشارع (النصر - عبد السلام الشاذلى - الجيش - النفق - الطودي - عرابي) بمركز ومدينة دمنهور

- رفع ٦٥ حالة إشغال بمركز ومدينة رشيد.

ويذكر أن نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه حملات مروريه مكثفه بالتنسيق مع الجهات المعنية وأسفرت عن الآتي:-

- غلق وتشميع ٨ محلات بدون ترخيص وتوقيع ٨ غرامة لمخالفة ارتداء الكمامات بمركز دمنهور.

- رفع ١٢٨ حالة إشغال متنوع بالشوارع بمركز رشيد.

كما نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظه، أمس الأربعاء، حملات مرورية مكثفة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وأسفرت عن الآتي:

- إزالة ١٥٠ حالة إشغال بالسوق والشارع العمومي بمركز ومدينة رشيد

- غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية

-رفع ٢٢ حالة إشغال بشوارع المدارس والمصنع ومصادرة ٣٨ شيشة بكوم حمادة

- رفع ١٧١ حالة إشغال بشوارع (الجيش -  قونيا  - الكورنيش - النافورة - السريع  - افلاقة - عبد السلام الشاذلى - الجمهورية - المستشفى - المدينة الصناعية - الأتوبيس) بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية بمركزي رشيد  وكفر الدوار، حملات مكبرة لرفع الإشغالات، بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت عن رفع ٣١٥ حالة اشغال عباره عن الآتي:

- رفع ١٠٠ حالة أشغال طريق وضبط ومصادرة ٣٢ شيشة بمقاهى مخالفة بكفر الدوار.

- رفع ٢١٥ حالة إشغال بالسوق العمومي وشوارع رشيد.

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لتيسير الحركة المرورية.. رفع 250 حالة إشغال طريق بمركزي دمنهور ورشيد
لتيسير الحركة المرورية.. رفع 250 حالة إشغال طريق بمركزي دمنهور ورشيد
لتيسير الحركة المرورية.. رفع 250 حالة إشغال طريق بمركزي دمنهور ورشيد
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