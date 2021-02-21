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حوادث

ضبط عامل نصب على مواطنين بزعم توفير فرص عمل بالغربية

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:16 م
كلبش- ارشيفية
كلبش- ارشيفية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم إستغلال النفوذ المزعوم بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وتقدم عامل مقيم بمحافظة الغربية ببلاغ يفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرص عمل له بمحافظة الإسكندرية دون الوفاء بذلك .

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأن (عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية) يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف خلافًا للحقيقة، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكى زاعمًا مقدرته على تعيينه بإحدى الوظائف، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه .

وعقب تقين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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