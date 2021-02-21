المؤبد لقاتل جاره بسبب خلافات بينهما في البساتين

‎قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس اليوم الاحد ، بمعاقبة عامل مصنوعات جلدية قتل جاره بالسجن المؤبد





صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال.





وكشف أمر الاحالة قيام المتهم حسن .م ، ، عامل مصنوعات جلدية بقتل المجني عليه محمد فتحي عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد بأنه وعلى أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما تحصل على سلاحين أبيضين «سكين» دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية وقصد الحانوت محل عمل المجني عليه وما أن أبصره فبسط يده لقتله وما بسط الأخير يده لردعه فأشهر في مواجهته السلاح الأبيض السابق البيان وعاجله بطعنة في صدره قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيا بالأوراق والتي أودت بحياته.‎



