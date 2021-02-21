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تعليم

موسيقية حلوان تنظم الكورس الموسيقي المكثف

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:19 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
بدأ مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان الكورس المكثف ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإشراف الدكتور كرم ملاك عميد الكلية ، والأستاذة الدكتورة ابتسام مكرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،وتستمر الدورة حتى اخر مارس ٢٠٢١. 

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جدير بالذكر أن مركز الإبداع الموسيقى يستقبل الراغبين فى تعلم قواعد الموسيقى العربيه والعالميه وقراءة المدونة الموسيقية وتعلم العزف على الآلات العربية والغربية وإتقان الغناء بنوعيه العربى والعالمى . 

وتتركز رسالة المركز في نشر الوعى الثقافى والفنى لدى فئات المجتمع المختلفة ( أطفال _ شباب _ كبار ) 
ودمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع بتنمية قدراتهم ومهاراتهم الفنية. 

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