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سيارات

شاهد .. كيفية تشغيل السيارة والبطارية فارغة

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:20 م
صدى البلد
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كريم عاطف

يقع العديد من سائقي السيارات في مشكلة التوقف بالسيارة أو عدم تشغيل المحرك منذ البداية بسبب ضعف او فراغ شحن البطارية الخاصة بها، فلا تقلق فهناك حل لهذه المشكلة.

وخلال السطور القادمة سنتعرف سويا على كيفية تشغيل السيارة والبطارية فارغة، بطريقتين، إحداهما تصلح لجميع السيارات الاوتوماتيك والمانوال، والطريقة الأخرى تصلح للسيارات المانوال فقط .


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وقبل البدء في هذه الخطوات لابد وان تتأكد عند توقف السيارة او عدم تشغيلها من البداية ان المشكلة تكمن في ضعف البطارية وليس شيئا آخر، وتتعرف على هذه الخطوة من محاولة تشغيل السيارة، إذا لاحظنا أن المحرك يحاول أن يبدأ في التشغيل فهذه مشكلة بطارية، أما اذا لم يقم بذلك فهناك مشكلة أخرى.


اولا : شحن البطارية " مانوال اوتوماتيك"

1- يجب وجود سيارة أخرى لشحن البطارية ويكون لها نفس قدرة البطارية أو أكبر تقاس بالأمبير، أو من الممكن استعارة بطارية من أحد محلات قطع غيار السيارات، ثم نحدد مكان وجود البطارية في السيارة وفي السيارة الأخرى لشحن البطارية، في الغالب يكون مكان البطارية في الجهة الأمامية إلى جهة اليسار أو اليمين.


2- وبعد ذلك نقوم بتحديد قطبى البطارية الموجب (+) والسالب (-)، في الغالب يكون القطب الموجب لونه أحمر والقطب السالب لونه أسود، أو قد يكون متصلًا ببودي السيارة، ونقوم بوضع السيارتين بجانب بعضهما البعض، لتصبح البطاريتين قريبتين من بعضهما ، و نستعمل وصلة الشحن كابل لربط البطاريتين ببعضهما البعض، و نقوم بتوصيل القطب الموجب بالموجب، والقطب السالب بالسالب، وقد نحتاج لتنظيف كلا القطبين باستعمال فرشاة خشنة بحال وجود كلس أو تآكل.

3- يجب إبقاء السيارة السليمة على وضعية التشغيل، أما في السيارة المعطلة نقوم بإطفاء المصابيح والراديو والمكيف قبل البدء بعملية الشحن ، نقوم بزيادة سرعة محرك السيارة السليمة قليلًا لمدة دقيقة، ثم المحاول في تشغيل السيارة المعطلة.

4- ثم نترك السيارة لمدة دقيقة مرة أخرى، إذا لم تعمل السيارة يجب الاستعانة بسيارة أخرى تكون ذات قدرة أمبير أكبر، وعندما تعمل السيارة، نقوم بإزالة الكوابل بحذر من كلا الطرفين، عند شحن السيارة يجب تركها مدة تتراوح من 5 إلى 20 دقيقة لشحن البطارية.


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ثانيا : تعشيق السيارة " مانوال فقط "

1- فى هذه الطريقة نقوم بركن السيارة على بداية منحدر، يجب الاستعانة بشخصين لدفع السيارة لحافّة المنحدر ، ثم نقوم بالضغط بشكل كامل على دواسة الديبرياج، مع وضع الفتيس على الغيار الثاني.


2- ثم نضع مفتاح السيارة على وضعية التشغيل ، و نقوم بتحرير المكابح بشكل كلي ، عندما تبدأ السيارة بالتحرك نترك دواسة الديبرياج فجأة، ستعمل السيارة ويشتغل المحرك بشكل تلقائي .

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