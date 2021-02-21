بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها









تألقت أسما شريف منير بإطلالة شتوية كاجوال، وارتدت بلوفر بسيط باللون الأوف وايت ونسقت معه أيس كاب أنيق باللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.





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ولم تتكلف أسما شريف منير في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات لكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، لفت أسما شريف منير الأنظار بمكياج صاخب وجذاب مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامجها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها.