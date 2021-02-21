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مرأة

بمكياج جذاب.. أسما شريف منير تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:38 م
أسما شريف منير
أسما شريف منير
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هاجر هانئ
حرصت أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.


تألقت أسما شريف منير بإطلالة شتوية كاجوال، وارتدت بلوفر بسيط باللون الأوف وايت ونسقت معه أيس كاب أنيق باللون الرمادي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

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ولم تتكلف أسما شريف منير في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات لكنها اعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، لفت أسما شريف منير الأنظار بمكياج صاخب وجذاب مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامجها، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي المنسدله على كتفيها.
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